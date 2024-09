Del Piero a Monza sventola la bandiera a scacchi per la vittoria di LeClerc nel GP: una foto già leggendaria

L'ex capitano della Juventus ha sventolato la bandiera a scacchi quando LeClerc ha tagliato il traguardo del Gran Premio d'Italia.

Il primo settembre rimarrà nella storia. La vittoria di Charles LeClerc al Gran Premio di Monza non è solo un grande risultato per la Ferrari e il mondo italiano della F1, ma ha portato ad un altro momento ritenuto già instant classic, un classico istantaneo che sa di leggenda. Il protagonista? Alex Del Piero.

Grande appassionato di Formula 1, Del Piero ha sventolato la bandiera a scacchi al termine del Gran Premio d'IItalia, mentre LeClerc tagliava il traguardo per primo. Per l'ex capitano della Juventus un'altra bandiera bianconera, stavolta che non ha riguardato la sua vecchia Madama.

Pubblico del web, ma anche fans al Gran Premio in delirio per la scelta di offrire a Del Piero la possibilità di sventolare la bandiera a scacchi mentre LeClerc, Piastri, Norris e tutti gli altri protagonisti della F1 tagliavano il traguardo a Monza.