Del Piero racconta il momento più difficile della Juventus: "Eravamo odiati, i capri espiatori che dovevano penare"

A Buffa Talks, Del Piero ricorda il 2006 e la Serie B: "Avevo appena vinto il Mondiale, ma giocare là era una mia scelta".

Sono passati diciotto anni dal 2006. In termini calcistici, quell'estate non è solo gioia per il Mondiale vinto, ma anche stupore, rabbia, e sì, anche soddisfazione per molti, per la retrocessione della Juventus in Serie B. L'estate della Coppa del Mondo tedesca e di Calciopoli.

Investita dal celeberrimo scandalo, la Juventus dovette ripartire dalla B, che avrebbe vinto a man basse vista la conferma in squadra di alcuni fuoriclasse assoluti, da Buffon a Trezeguet, passando per capitan Alex Del Piero.

Un Del Piero che, in occasione dei suoi cinquant'anni, ha ricordato ancora una volta cosa provò a tornare in Serie B, dopo averla già giocata con il Padova. Intervistato da Federico Buffa, per Buffa Talks (disponibile su Sky, Sky Go e NOW), l'ex fuoriclasse bianconero ricorda le sensazioni dell'epoca.