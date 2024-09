De Zerbi sorpreso da un giocatore del Marsiglia: "Non ci puntavo, poi l'ho chiamato al telefono, è fortissimo"

Il tecnico italiano spiega come ha cambiato idea: “Ho visto la sua voglia di rialzarsi dopo una stagione difficile”.

E’ un Olympique Marsiglia molto rinnovato quello che si è presentato ai nastri di partenza della nuova stagione.

Il club transalpino infatti è stato tra i più attivi in assoluto in sede di calciomercato, visto che ha chiuso moltissime operazioni in entrata (con il colpo Greenwood su tutti) ed ancora di più in uscita.

La rosa è stata dunque quasi completamente rivoluzionata ed anche in panchina è arrivato un volto nuovo come De Zerbi che, reduce dall’esperienza al Brighton, è alla sua prima stagione in Ligue 1.

Tra i ‘superstiti’ dell’OL della scorsa annata c’è Geoffrey Kondogbia, centrocampista con un passato all’Inter che pure è stato ad un passo dal lasciare il club.

Lo stesso De Zerbi ha infatti ammesso che inizialmente aveva deciso di non puntare sul giocatore, salvo poi tornare sui suoi passi.