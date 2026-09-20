De Zerbi rischia l'esonero al Tottenham? Partenza horror, ma il super contratto vincola gli Spurs

L'ennesima sconfitta di un avvio di stagione semplicemente disastroso: il Tottenham di Roberto De Zerbi esce con le ossa rotta dalla sfida di Premier League contro il West Ham, con un nuovo ko (questa volta per 3-2) arrivato senza mai riuscire a imporre una trama di gioco che permettesse agli Spurs di mostrare il calcio promesso dall'allenatore italiano.
La crisi sembra non attenuarsi in casa Tottenham e, come in ogni club che si rispetti, è chiaro ed evidente come siano incominciate le prime dovute riflessioni sulla panchina del tecnico ex Foggia e Benevento.