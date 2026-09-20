De Zerbi rischia l'esonero al Tottenham? Partenza horror, ma il super contratto vincola gli Spurs

Il campo, tuttavia, ha presentato un duro conto all'armata di De Zerbi: 2 soli punti in Premier League con 2 soli goal segnati nelle prime cinque partite (tra l'altro, tutti nell'ultima gara di campionato) che portano gli Spurs al 19° posto attuale, con la possibilità di diventare il fanalino di coda in Inghilterra se il Fulham riuscisse a fare risultato.

A questa pessima partenza, va sommata anche l'eliminazione in Coppa di Lega per mano del Liverpool e dunque la possibilità di giocarsi un trofeo stagionale che è già svanita a settembre.

Il rischio di avere a che fare con una nuova, ennesima, stagione nei bassifondi della Premier è alto, anche perché il clima in casa Tottenham è tutt'altro che dei migliori, come viene dimostrato dalle parole post partita dello stesso De Zerbi: "È difficile da spiegare perché, nella mia carriera, 14 anni da allenatore, non ho mai visto una squadra come la nostra. Così fragile, così incoerente. Sei buono, o sei cattivo. Non puoi essere molto bravo nei primi 30, 40 minuti e poi subire così. Per me è difficile da accettare."