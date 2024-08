De Rossi e la permanenza di Dybala alla Roma: "Bella storia, i tifosi devono essere orgogliosi"

Le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Empoli: "Dybala ha rifiutato cifre importanti, non è una cosa comune".

Vigilia di campionato per la Roma, attesa dal primo impegno casalingo della nuova stagione: giallorossi di scena all'Olimpico contro l'Empoli domenica sera.

Per Pellegrini e compagni l'obiettivo è di conquistare la prima vittoria dopo aver fallito l'appuntamento in quel di Cagliari: all'Unipol Domus Arena, i capitolini non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0.

Nelle scorse ore si è concretizzata la permanenza di Paulo Dybala, che alla fine ha deciso di rimanere a Roma nonostante l'offerta faraonica ricevuta dai sauditi dell'Al-Qadsiah: di questo e anche di altro ha parlato Daniele De Rossi in conferenza stampa.