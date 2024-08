Cagliari vs Roma

L'allenatore della Roma affronta il tema della possibile cessione della "Joya": "Nessuno è più importante della Roma".

A un giorno dal debutto della Roma in Serie A contro il Cagliari, il tema non è il calcio giocato: no. Il tema è Paulo Dybala.

Questo, sostanzialmente, è il concetto che esce dalla conferenza stampa di Daniele De Rossi alla vigilia del match contro i rossoblù.

L'allenatore giallorosso ha parlato proprio della possibile cessione della "Joya" in Arabia Saudita, ma non solo.