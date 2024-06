De Ligt non gioca con l'Olanda a Euro 2024 e va dallo psicologo: "Può aiutare"

Il difensore, dopo una stagione complicata al Bayern Monaco, non viene utilizzato da Koeman a Euro 2024.

Fino a qualche anno fa era considerato potenzialmente uno dei migliori difensori al mondo, oggi le cose per Matthijs De Ligt sembrano essersi improvvisamente capovolte.

Dopo una stagione da zero titoli col Bayern Monaco, De Ligt è stato comunque convocato dall'Olanda per Euro 2024. Ma finora non ha giocato neppure un minuto.

Koeman preferisce a De Ligt non solo Van Dijk, colonna del Liverpool, ma anche De Vrij che nell'Inter fa da riserva ad Acerbi.

Una situazione che l'ex juventino non nasconde di soffrire.