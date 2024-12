De Ketelaere è, dati alla mano, uno dei migliori europei del 2024: contro il Milan la rivincita e l'ennesima dimostrazione di grandezza

Nel 2024 solamente Palmer e Salah hanno fatto meglio in Europa: CDK è nella top tre assoluta di goal e assist. La sua ascesa continua.

Sì, Charles De Ketelaere aveva già giocato contro quel Milan che non era riuscito a renderlo grande, ma la partita del 6 dicembre sembrava quasi essere la prima. Forse perché l'Atalanta vola come non mai e CDK, nonostante un bel scorso campionato, è ormai diventato una sicurezza assoluta confermandosi big della Serie A.

De Ketelaere era dunque il più atteso per Atalanta-Milan, seconda partita del venerdì e match fondamentale per rispondere al successo interista contro il Parma. Come ha risposto? Segnando il goal del vantaggio nerazzurro dopo pochi minuti, colpendo di testa sul cross di De Roon.

Quinta rete in stagione per un De Ketelaere anche vicino alla doppia cifra in termini di assist, nove tra campionato e Champions League. I dati del belga hanno veramente pochi eguali in Europa, il che dimostra quanto Gasperini sia riuscito a rendere grande un diamante che ora come ora potrebbe essere venduto a cifre record. Non che l'Atalanta ne abbia voglia, desiderio e sì, necessità.