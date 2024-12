De Bruyne, Walker, Grealish, Ederson: 6 giocatori che il Manchester City deve rigenerare già a partire dalla sfida contro la Juventus

La squadra di Guardiola si prepara a una rifondazione in vista del prossimo anno. Ma intanto chiede una mano ai propri big per risalire la china.

Il Manchester City ha messo in fila la peggior striscia negativa di risultati nei nove anni con Pep Guardiola in carica, nonché la striscia più lunga di sconfitte in Premier League da quando è stato rilevato dalla famiglia reale di Abu Dhabi. Non è un'anomalia: è una crisi in piena regola. E l'unico modo per scacciarla è fare ciò che il club ha fatto nelle precedenti occasioni: rinnovare completamente la squadra.

Il City ha prelevato 11 giocatori nella prima estate sotto il controllo di Abu Dhabi, nel 2008: tra questi Robinho, Kompany e Zabaleta. Più altri 10 l'anno successivo, aggiungendo Adebayor, Barry e Tevez a una squadra già assemblata. Nell'anno dell'arrivo di Guardiola (2016) si è verificato un altro massiccio afflusso di giocatori, tra cui Gundogan e Stones. E dopo che lo spagnolo non è riuscito a vincere un trofeo per la prima volta in carriera, il club ha sborsato 262 milioni di sterline per altri nuovi arrivi, rimodellando l'intera difesa.

Al contrario, il City ha messo a segno solo due acquisti la scorsa estate dopo aver vinto per la quarta volta consecutiva la Premier League. E ora sta pagando un prezzo elevato per aver dato fiducia alla vecchia guardia. L'età media della rosa sta salendo e sono bastati pochi infortuni perché il City crollasse. I risultati ottenuti recentemente sia in campionato che in Champions League sono lì, sotto gli occhi di tutti.

La squadra di Guardiola non deve solo tornare a vincere: deve iniziare anche a pianificare il futuro e riaggiornare la propria rosa. Ma intanto, in attesa della prossima estate e di capire se e quali sanzioni le verranno comminate, ha innanzitutto bisogno di rigenerare alcuni campioni che hanno perso smalto. Possibilmente già dalla sfida di Torino contro la Juventus.