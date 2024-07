DAZN trasmetterà in esclusiva la Serie A anche in Spagna: accordo fino al 2027

La piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere la Serie A in Spagna per le prossime tre stagioni: "Lieti della fiducia della Lega".

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Non solo in Italia: DAZN trasmetterà la Serie anche in Spagna, e lo farà per le prossime tre stagioni, dunque fino alla conclusione del campionato 2026/2027.

Ad annunciare l'accordo per l'acquisizione in esclusiva dei diritti è stata la stessa piattaforma di streaming, per mezzo di un comunicato ufficiale emesso nella tarda mattinata di martedì.

"L'accordo - ha annunciato ancora DAZN - include anche il rinnovo dei diritti per la trasmissione della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, che DAZN offre in Spagna dal lancio nel 2019".