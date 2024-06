Davide Ancelotti resterà almeno un altro anno al Real al fianco di Carlo: no all'Arabia, mai decollate le ipotesi Everton, Siviglia e piste italiane.

Almeno per un'altra stagione, il binomio padre-figlio in casa Real non subirà ribaltoni.

Davide Ancelotti preferisce restare al fianco di Carlo anche nel 2024/2025, rispedendo al mittente le avances di alcuni club interessati a lui.

Lo fa sapere 'AS', secondo cui Ancelotti junior avrebbe rifiutato di diventare allenatore in solitaria e lasciare i Blancos.