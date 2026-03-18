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Jonathan David Randal Kolo MuaniGetty
Leonardo Gualano

David per arrivare a Kolo Muani: spunta l'idea di un clamoroso scambio tra la Juventus e il PSG

Il PSG sta cercando una soluzione per cedere definitivamente Kolo Muani: lo scambio con David potrebbe essere più di una suggestione.

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Quello di Randal Kolo Muani è un nome che non è mai realmente uscito dall'orbita Juventus.

Approdato in bianconero nel gennaio del 2025 in prestito secco dal PSG, all'ombra della Mole ha convito tutti nei suoi mesi italiani, tanto che non è un mistero che la Vecchia Signora, anche nel recente passato, abbia cercato la strada giusta per riportarlo 'a casa'.

Una strada che evidentemente non è stata trovata, ma quelle del calciomercato sono infinite. Secondo quanto riportato infatti da 'La Gazzetta dello Sport', a Torino gioca un attaccante che piace tanto al PSG e che magari potrebbe rappresentare la giusta pedina di scambio per Kolo Muani: David.

  • IL PSG ALLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE

    Tra la Juventus ed il PSG non è stata ancora intavolata alcuna discussione, ma secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', quella di uno scambio con protagonisti David e Kolo Muani è più di una semplice suggestione.

    Il club transalpino punta a liberarsi definitivamente di un giocatore che, acquistato nel 2023 per 90 milioni di euro, da tempo non rientra nei suoi piani.

    Kolo Muani ha vissuto l'ultimo anno e mezzo lontano da Parigi, diviso tra i prestiti alla Juventus e al Tottenham. 

    Per il PSG la cessione dell'attaccante è diventata essenziale e l'obiettivo sarebbe quello di trovare una soluzione che gli consenta di evitare una pesante minusvalenza.

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  • Jonathan David JuventusGetty Images

    IL FATTORE CAMPOS

    Al PSG c'è un grande estimatore di David: Luis Campos.

    E' stato l'attuale direttore sportivo del club transalpino a portare la punta canadese in Francia quando aveva solo vent'anni.

    All'epoca era l'uomo mercato del Lille e prima scovò David al Gent, poi puntò forte su di lui che ricambiò la tanta fiducia con tantissimi goal, 13 dei quali fondamentali per vincere la Ligue 1 al termine della stagione 2020-2021.

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  • Kolo MuaniGetty Images

    I RAPPORTI TRA I DUE CLUB

    Come è noto, la Juventus ha provato a riportare Kolo Muani in bianconero sia la scorsa estate che, in tempi più recenti, nel corso della sessione invernale di calciomercato.

    Due tentativi andati a vuoto ma, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', proprio gli ultimi contatti sono serviti quantomeno a migliorare i rapporti tra le parti.

    Un vero e proprio disgelo che potrebbe portare i suoi frutti la prossima estate, qualora si riuscisse a chiudere quello che sarebbe uno scambio clamoroso.

  • LE POSSIBILI CIFRE DELL'OPERAZIONE

    David e Kolo Muani percepiscono stipendi simili che si aggirano sui 6-7 milioni più bonus, il che vuol dire che un eventuale scambio sarebbe da questo punto di vista sostenibile.

    Per i due club però, il discorso potrebbe essere particolarmente vantaggioso non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo contabile: il PSG punta ad incassare circa 40 milioni di euro per evitare una minusvalenza, mentre per la Juventus, che la scorsa estate ha accolto David a parametro zero, uno baratto sulla base di tali cifre si tradurrebbe in un'importante plusvalenza. 

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