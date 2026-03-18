David per arrivare a Kolo Muani: spunta l'idea di un clamoroso scambio tra la Juventus e il PSG

Tra la Juventus ed il PSG non è stata ancora intavolata alcuna discussione, ma secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', quella di uno scambio con protagonisti David e Kolo Muani è più di una semplice suggestione.

Il club transalpino punta a liberarsi definitivamente di un giocatore che, acquistato nel 2023 per 90 milioni di euro, da tempo non rientra nei suoi piani.

Kolo Muani ha vissuto l'ultimo anno e mezzo lontano da Parigi, diviso tra i prestiti alla Juventus e al Tottenham.

Per il PSG la cessione dell'attaccante è diventata essenziale e l'obiettivo sarebbe quello di trovare una soluzione che gli consenta di evitare una pesante minusvalenza.