David per arrivare a Kolo Muani: spunta l'idea di un clamoroso scambio tra la Juventus e il PSG

Quello di Randal Kolo Muani è un nome che non è mai realmente uscito dall'orbita Juventus.
Approdato in bianconero nel gennaio del 2025 in prestito secco dal PSG, all'ombra della Mole ha convito tutti nei suoi mesi italiani, tanto che non è un mistero che la Vecchia Signora, anche nel recente passato, abbia cercato la strada giusta per riportarlo 'a casa'.
Una strada che evidentemente non è stata trovata, ma quelle del calciomercato sono infinite. Secondo quanto riportato infatti da 'La Gazzetta dello Sport', a Torino gioca un attaccante che piace tanto al PSG e che magari potrebbe rappresentare la giusta pedina di scambio per Kolo Muani: David.