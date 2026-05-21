Data e orario di Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia: quando si giocano le semifinali playoff di Serie C

Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia: sono queste le magnifiche quattro che hanno superato lo scoglio del Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C issandosi sino alle semifinali, a un passo dunque dalla doppia finale.

Gli accoppiamenti delle due semifinali erano già stati decisi nel sorteggio andato in scena prima del Secondo turno nazionale: l'Ascoli sfiderà il Catania (andata nelle Marche, ritorno in Sicilia), mentre la Salernitana se la vedrà col Brescia (andata in Campania, ritorno in Lombardia).

Quando si giocheranno dunque Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia, sia per quanto riguarda le gare d'andata che di ritorno? Le date e gli orari delle due semifinali, comunicati ufficialmente dalla Lega Pro.