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Stefano Silvestri

Data e orario di Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia: quando si giocano le semifinali playoff di Serie C

Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC vs Catania
Salernitana vs Union Brescia
Ascoli Calcio 1898 FC
Catania
Salernitana
Union Brescia

Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia hanno superato il Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C: quando si giocheranno le semifinali che apriranno le porte alla finale.

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Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia: sono queste le magnifiche quattro che hanno superato lo scoglio del Secondo turno nazionale dei playoff di Serie C issandosi sino alle semifinali, a un passo dunque dalla doppia finale.

Gli accoppiamenti delle due semifinali erano già stati decisi nel sorteggio andato in scena prima del Secondo turno nazionale: l'Ascoli sfiderà il Catania (andata nelle Marche, ritorno in Sicilia), mentre la Salernitana se la vedrà col Brescia (andata in Campania, ritorno in Lombardia).

Quando si giocheranno dunque Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia, sia per quanto riguarda le gare d'andata che di ritorno? Le date e gli orari delle due semifinali, comunicati ufficialmente dalla Lega Pro.

  • DATA E ORARIO DI ASCOLI-CATANIA

    -Domenica 24 maggio ore 20.00

    La gara d'andata tra Ascoli e Catania si giocherà al Del Duca di Ascoli domenica 24 maggio, con calcio d'inizio alle ore 20.00. Diretta su Sky Sport e NOW.

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  • DATA E ORARIO DI SALERNITANA-BRESCIA

    -Domenica 24 maggio ore 21.00

    La gara d'andata tra Salernitana e Brescia si giocherà all'Arechi di Salerno domenica 24 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21.00. Diretta su Rai Sport, Sky Sport e NOW.

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  • DATA E ORARIO DI BRESCIA-SALERNITANA

    -Mercoledì 27 maggio ore 20.00

    La gara di ritorno tra Brescia e Salernitana si giocherà infine al Rigamonti di Brescia mercoledì 27 maggio, con calcio d'inizio alle ore 20.00. Diretta su Sky Sport e NOW.

  • DATA E ORARIO DI CATANIA-ASCOLI

    -Mercoledì 27 maggio ore 21.00

    La gara di ritorno tra Catania e Ascoli si giocherà al Massimino di Catania mercoledì 27 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21.00. Diretta su Rai Sport, Sky Sport e NOW.

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