L'Inter fermata dal super goal di Dany Mota: l'attaccante del Monza con un passato alla Juventus

La grande notte di Dany Mota contro l'Inter: il potoghese ha giocato con la maglia della Juventus nella stagione 2019-2020.

La prima rete stagionale di Dany Mota Carvalho ha illuso il Monza di portare a casa addirittura la vittoria contro l'Inter.

Un grande goal di testa da parte del portoghese, che era subentrato nel secondo tempo al posto di Gianluca Caprari.

La curiosità sul giocatore è che in passato ha vestito la maglia della Juventus, anche se solo con la Next Gen, in Serie C.

Un goal, quello di ieri, che sicuramente avrà fatto felice non solo i tifosi del Monza ma anche i suoi ex tifosi della Juventus, vista la rivalità storica e la possibile lotta scudetto tra i bianconeri e l'Inter.