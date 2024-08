Danso alla Roma, ci siamo: accordo col Lens, le cifre e la formula

Il club giallorosso ha alzato l'offerta e raggiunto l'accordo con il Lens per il difensore austriaco classe 1998: atteso l'arrivo nelle prossime ore.

Rinforzo in difesa in arrivo per Daniele De Rossi. I due subiti contro l’Empoli hanno lanciato l’allarme in casa Roma, confermando la necessità del club giallorosso di andare ad aggiungere un altro elemento alla retroguardia a disposizione dell’ex centrocampista.

La società e il direttore sportivo Ghisolfi stanno spingendo per l’arrivo di Kevin Danso dal Lens e la trattativa con il club transalpino è in dirittura d’arrivo.

Roma e Lens hanno trovato l’intesa sulla formula dell’operazione e sulle cifre, arrivando in queste ore alla quadra definitiva e alla fumata bianca.

Dopo diverse settimane di inseguimento, il difensore della nazionale austriaca sarà presto un nuovo giocatore dei giallorossi.