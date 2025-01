Danilo, in partenza per il Brasile, è tornato sull'addio alla Juve: "Sarei voluto andarmene diversamente, ho la coscienza pulita".

Danilo si congeda definitivamente dal mondo Juve.

Dopo l'ufficialità della risoluzione contrattuale, in mattinata il brasiliano è partito da Torino per far ritorno in patria: ad attenderlo, c'è la nuova avventura al Flamengo.

L'articolo prosegue qui sotto

Un ulteriore addio contornato da nuove parole sul divorzio da Madama, che fanno il paio con quelle pronunciate via social nella giornata di lunedì non prive di frecciate indirette.