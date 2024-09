Brasile vs Ecuador

Il brasiliano ha giocato solo pochi minuti nelle prime tre giornate di campionato ma resta un punto fermo della sua Nazionale.

Capitano del Brasile, riserva alla Juventus. Lo strano caso riguarda Danilo, ex titolarissimo con Allegri e finito ai margini con Thiago Motta.

In realtà il terzino brasiliano non è mai stato ufficialmente messo in discussione dal nuovo tecnico, che però fin qui lo ha schierato pochissimo.

Nonostante questo Danilo non ha perso il posto in verdeoro, giocando titolare contro l'Ecuador con la fascia al braccio.