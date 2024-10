Il giocatore della Juventus, molto criticato in patria, viene escluso dal Ct Dorival e resta in panchina per tutta la gara.

Non è certo il momento migliore della carriera quello vissuto da Danilo. Escluso puntualmente dall'undici titolare della Juventus da Thiago Motta in questo inizio di stagione, finora Danilo era sempre stato un punto fermo del Brasile di cui è anche capitano. Ma contro il Perù, dopo l'ultima brutta prestazione offerta qualche giorno prima e le forti critiche ricevute, il giocatore bianconero è finito in panchina. L'articolo prosegue qui sotto