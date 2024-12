Daniele Cacia in Kings League, l'annuncio ufficiale: giocherà con la squadra di Fedez, i Boomers

Ex di Fiorentina, Lecce e Bologna, cannoniere all-time della Serie B, Cacia è il grande ingaggio in attacco da parte dei Boomers.

Ha segnato alla Juventus, al Napoli, all'Inter. Ha giocato in Serie B e in Serie A, vincendo la classifica cannonieri della cadetteria 2014. Ritiratosi da qualche anno, per Daniele Cacia inizia ora una nuova avventura calcistica, nella neonata Kings League Italia: giocherà, infatti, con i Boomers di Fedez.

Cacia è stato annunciato come wild card dei Boomers, ovvero un giocatore ex professionista che farà parte della Kings League insieme ai colleghi dilettantistici scelti durante il draft di inizio dicembre. Ex di Fiorentina, Lecce e Bologna, ora 41enne, proverà a mostrare la sua capacità realizzativa nel torneo che unisce calcio e mondo del web, in un torneo sette contro sette.

L'importante annuncio di Cacia da parte della squadra di Fedez è solamente l'ultimo, dopo quelli di Moggi come vicepresidente, Valerio Fiori come allenatore dei portieri e Dario Marcolin scelto in qualità di allenatore dei Boomers, nome scelto per la compagine che giocherà in Kings League Italia dal 2025.