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Kerim Alajbegovic Getty Images
Simone Gambino

Dalla Germania al sogno Real Madrid: 5 cose su Kerim Alajbegovic, il gioiello bosniaco a un passo dalla Juventus

Calciomercato
K. Alajbegovic
Juventus

Retroscena e curiosità su Kerim Alajbegovic, il talento bosniaco classe 2007 che la Juventus sta per portare in Italia.

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  • PERCHÈ NON GIOCA PER LA GERMANIA

    Kerim Alajbegovic è nato a Colonia il 21 Settembre 2007 ed è cresciuto proprio nella squadra della sua città natale, ma ha scelto di difendere la bandiera della Bosnia, il paese di origine dei suoi genitori.

    Kerim ha raccontato, in un'intervista a FACE TV, di aver anche partecipato, da ragazzino, a uno stage organizzato dalla federazione tedesca.

    "Ero molto giovane quando ho partecipato a un ritiro della DFB, ma ho avuto dei problemi con l'allenatore. Dopodiché, è arrivata una chiamata dalla Bosnia. Ho parlato con i miei genitori e ho capito che il mio cuore mi spingeva di più verso la Bosnia. Sono orgoglioso di giocare per un Paese che significa così tanto per le nostre prestazioni".


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  • FIGLIO D'ARTE

    Anche il papà di Kerim, Semin Alajbegovic, è stato un calciatore: classe 1975, come il figlio anche lui giocava da esterno offensivo, ma non è mai riuscito ad arrivare a giocare in Bundesliga, trascorrendo tutta la sua carriera nelle serie minori in Germania.

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  • I SUOI IDOLI: DA PJANIC A KVARA

    Nel parlare dei suoi idoli Kerim ha sempre indicato una leggenda del calcio bosniaco come Miralem Pjanic (oggi intermediario dell'operazione tra Juventus e Bayer Leverkusen), ma non mai nascosto la sua ammirazione per giocatori come Musiala, Wirtz e Kvicha Kvaratskhelia, al quale è stato spesso accostato. E chissà che Spalletti non possa valorizzarlo proprio come fatto con Kvara a Napoli...

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  • PERSONALITÀ DA VENDERE

    A soli 18 anni Alajbegovic ha dimostrato di avere grande fiducia nei propri mezzi e quella sfrontatezza figlia dell'età e di un talento innegabile.

    "Credo di poter giocare il mio gioco contro qualsiasi avversario - ha dichiarato in un'intervista a 90minuten - Non mi interessa chi ho di fronte. Non voglio cambiare, ma fare quello che so fare.Non sono un giocatore egoista, passo volentieri la palla se un compagno è in una posizione migliore. Ma alla fine dei conti voglio giocare il mio calcio e aiutare la squadra con goal e assist".

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  • IL SUO SOGNO? IL REAL MADRID

    Alajbegovic non ha mai nascosto la sua ambizione: arrivare al top e giocare nei più grandi club europei. La sua prossima tappa sarà Torino, sponda Juventus, anche se il suo sogno è sempre stato la Liga:"Non sono ancora una grande star, ma farò di tutto per diventarlo - le sue parole a FACE TV - Da bambino sognavo di giocare nel Real Madrid, ma non avrei problemi nemmeno con il Barcellona".

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