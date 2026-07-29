Dalla Germania al sogno Real Madrid: 5 cose su Kerim Alajbegovic, il gioiello bosniaco a un passo dalla Juventus

Kerim Alajbegovic è nato a Colonia il 21 Settembre 2007 ed è cresciuto proprio nella squadra della sua città natale, ma ha scelto di difendere la bandiera della Bosnia, il paese di origine dei suoi genitori.

Kerim ha raccontato, in un'intervista a FACE TV, di aver anche partecipato, da ragazzino, a uno stage organizzato dalla federazione tedesca.

"Ero molto giovane quando ho partecipato a un ritiro della DFB, ma ho avuto dei problemi con l'allenatore. Dopodiché, è arrivata una chiamata dalla Bosnia. Ho parlato con i miei genitori e ho capito che il mio cuore mi spingeva di più verso la Bosnia. Sono orgoglioso di giocare per un Paese che significa così tanto per le nostre prestazioni".



