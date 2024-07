Da Szczesny a Chiesa, da Soulé a Huijsen, mezza Juventus in uscita: le situazioni caso per caso

In attesa di completare la rosa, la Juventus lavora alle cessioni: quanti giocatori fuori dai piani di Thiago Motta e della società.

C'è l'ex portiere titolare in vendita da settimane, c'è la stella della squadra che pare non rientrare nei piani dell'allenatore, ci sono i gioielli da cedere per finanziare il mercato in entrata. In generale, oggi, alla Juventus è così: mezza rosa è sull'uscio.

A meno di un mese dall'inizio del prossimo campionato, è la situazione paradossale - o forse no - di una squadra che deve lavorare sulle cessioni, prima ancora di pensare a come completare la rosa. Lavori in corso che coinvolgono diversi volti noti e diverse stelle, e non da oggi. Anche se è meglio non chiamarli "fuori rosa".

"Ci tengo a precisare che tutti i giocatori fanno parte della Juventus - ha detto Cristiano Giuntoli durante la presentazione di Thiago Motta - e sono tutti bravi giocatori e dei ragazzi straordinari. Le considerazioni andranno fatte a fine mercato".

Intanto, però, la situazione sta iniziando a ribollire. Sotto diversi punti di vista.