Da Pedro a De Gea: i 'vecchi' campioni brillano sul palcoscenico della Serie A

L'attaccante della Lazio e il portiere Fiorentina sono i grandi protagonisti di questo inizio stagione che vede biancocelesti e viola ai vertici.

E' lecito chiamarla seconda giovinezza? Probabilmente sì, specialmente se si guarda all'impatto che stanno avendo sull'attuale campionato di Serie A.

Ogni riferimento a Pedro e a David De Gea, in questo caso, è puramente voluto. I 'vecchi' - per modo di dire - campioni che catalizzano la scena del campionato italiano, quasi come se si trattasse di un tuffo nel passato. Perchè quando si dispone di un talento simile non esiste confine o età che tengo.

Sono proprio loro due, l'attaccante della Lazio e il portiere della Fiorentina, gli uomini copertina di due squadre che, decisamente contro pronostico, stanno dando battaglia nelle zone nobili del campionato.