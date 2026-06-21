Da Messi a Pelé, da Maradona a Ronaldo: i 10 migliori giocatori della storia dei Mondiali

Miroslav Klose è tra i migliori calciatori di tutti i tempi? No. Nei club è stato un ottimo attaccante, non un fuoriclasse, pur essendo una leggenda della Lazio.

In nazionale, però, era un’altra storia: altruista e letale, Klose ha segnato 71 goal in 137 presenze. Ha realizzato 16 reti nelle fasi finali dei Mondiali, vincendo la Scarpa d’Oro 2006 e superando Ronaldo come miglior marcatore della storia della competizione a Brasile 2014.

L'ex biancoceleste ha siglato il record nella storica vittoria 7-1 sulla Seleção a Belo Horizonte, diventando anche il primo a raggiungere quattro semifinali consecutive.

In termini di costanza, Klose era fuori dal comune e ha chiuso la carriera in nazionale nel modo migliore, contribuendo alla vittoria sulla Argentina nella finale 2014.

Il record è ora condiviso con Lionel Messi, ma a Klose non dispiace: si definisce un grande fan del genio argentino.

Pur non raggiungendo quel livello, Klose era, come ha sottolineato Gary Lineker, incredibile nel gioco aereo (cinque goal di testa solo ai Mondiali 2002!) e un “cacciatore di goal” eccezionale che quasi sempre ha dato il suo contributo alla nazionale. La Germania non ha mai perso una partita in cui Klose ha segnato.