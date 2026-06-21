Da Messi a Pelé, da Maradona a Ronaldo: i 10 migliori giocatori della storia dei Mondiali

I Mondiali sono l’evento sportivo più importante. Rappresentano il vertice del calcio professionistico: qui nascono stelle, muoiono sogni e nascono leggende. A volte basta un goal, un passaggio, un contrasto, un intervento difensivo o una parata per trasformare un giocatore sconosciuto in un eroe nazionale, il cui nome resterà per sempre nella memoria di un Paese.
Chi sono i migliori tra i migliori, la crema della crema dei Mondiali? Quali giocatori hanno illuminato il palcoscenico più importante del calcio come nessun altro? Parliamo di leggende che hanno lasciato il segno in più edizioni.
Di seguito GOAL prova a stilare la top 10 di sempre, un compito durissimo che ci fa ancora domandare se eravamo lucidi quando abbiamo dovuto lasciare fuori Garrincha, Vavà, Jairzinho, Romario, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Lothar Matthäus, Uwe Seeler, Michel Platini, Bobby Moore, Johan Cruyff e Mario Kempes.