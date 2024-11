Da Leao a Kean: la Top 11 dell'12ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori dell'12° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti?

La 12ª giornata giornata del campionato di Serie A si chiude con il pareggio per 1-1 nel big match tra Inter e Napoli, che consente alla squadra di Antonio Conte di mantenere la vetta della classifica con 26 punti, uno in più dei campioni d'Italia in carica.

A quota 25, però, non ci sono solamente i nerazzurri di Simone Inzaghi, ma anche un terzetto di squadre che continuano a nutrire grandissime ambizioni di vertice: l'Atalanta, che ha battuto in rimonta l'Udinese; la Lazio, corsara sul campo del Monza; e la Fiorentina che, trascinata da un sontuoso Kean ha steso il Verona.

A distanza ravvicinata c'è anche la Juventus che, con la vittoria nel Derby contro il Torino, sale a quota 24 punti in classifica.

Ma scopriamo insieme la TOP 11 di GOAL.