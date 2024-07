Da gioiello a 'problema', il declino di Moukoko: "Il Borussia Dortmund non ha mantenuto le promesse"

L'agente del talento del Borussia Dortmund apre alla cessione del suo assistito: "Youssoufa voleva giocare, il club sta commettendo un errore".

La carriera di Youssoufa Moukoko sembrava indirizzata verso livelli d'eccellenza quando, a soli 14 anni, siglò un contratto con la Nike del valore di 10 milioni di euro: la certificazione della fiducia nutrita nei confronti di un giovanissimo destinato a fare grandi cose, che ora a quasi 20 anni si ritrova in un tunnel da cui uscire è complicato.

La tanto attesa esplosione con la maglia del Borussia Dortmund non c'è stata, nonostante le entusiastiche premesse di qualche anno fa: il rendimento di Moukoko non ha rispecchiato i pronostici sul suo conto, tanto da far sorgere più di qualche dubbio ai dirigenti del club della Ruhr.

Dubbi che in questa sessione di calciomercato potrebbero sfociare in una cessione a titolo definitivo dell'ormai ex gioiello, diventato quasi una sorta di 'problema' in un contesto che lo guarda con occhi diversi rispetto al passato.