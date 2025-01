Da Garnacho a Ndoye: chi prende il Napoli dopo l'addio di Kvaratskhelia?

Manna spinge per regalare a Conte un esterno offensivo in grado di sopperire alla partenza di Kvara, vicinissimo alla firma col PSG.

Il Napoli si appresta a salutare, definitivamente, Khvicha Kvaratskhelia.

L'esterno offensivo georgiano è infatti in procinto di lasciare il capoluogo campano per approdare sul palcoscenico della Ligue 1, dove ad attenderlo c'è la maglia del PSG. Nelle casse azzurra finiranno qualcosa come 70 milioni di euro: una somma che la squadra di Antonio Conte è pronta a reinvestire sul mercato per colmare la lacuna generata dall'addio del classe 2001.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, in tal senso, è già al lavoro su diversi fronti per trovare il profilo ideale da regalare a Conte per questa seconda parte di stagione.