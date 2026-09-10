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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Da esubero ad arma in più: Chukwueze si è preso il Milan, titolare con la Lazio

Serie A
Lazio vs Milan
Milan

L’esperienza al Fulham ha restituito al Diavolo un calciatore diverso: con Amorim può avere una nuova vita in rossonero.

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Samuel Chukwueze è tornato diverso dopo l’esperienza in Premier al Fulham. Andato in Inghilterra perchè esubero a Milanello, il rendimento da 3 goal e 4 assist in 23 presenze racconta di un giocatore che, comunque,  si è ritrovato, recuperando ritmo e fiducia, avvicinandosi alla versione vista qualche anno fa con la maglia del Villarreal.

Il suo ritorno, in estate, al Milan è stato accolto in maniera tiepida, a tratti diffidente. Eppure il nigeriano sta riuscendo a convincere tutti, giocando sul binario di sinistra del centrocampo a 4 di Amorim.

  • Ruben Amorim MilanGetty Images

    AMORIM GLI HA SUBITO DATO FIDUCIA

    L’allenatore portoghese gli ha dato, sin da subito, grande fiducia e il classe 1999 sta rispondendo alla grande. Ha giocato le prime due da titolare in campionato: impatto devastante e assist a Torino, bene anche dalla panchina contro la Juve, col secondo assist messo a referto. “Chuku” sta trovando quello che gli era mancato nei primi due anni in rossonero: guizzi interessanti abbinati alla continuità, unita a un pizzico di sacrificio e umiltà che lo stanno contraddistinguendo.


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  • Chukwueze MilanGetty Images

    CHUKWUEZE TITOLARE CON LA LAZIO

    Per questo, contro la Lazio dovrebbe tornare il nigeriano dal primo minuto. Amorim è rimasto impressionato dal suo impatto a gara in corso, ma al momento si è anche reso conto di come sia uno degli uomini più in forma del Diavolo e, pertanto, in una gara tanto delicata come quella contro la formazione di Gattuso servirà l’undici migliore. E Chukuwuez è destinato a farne parte.

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  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-AC MILANAFP

    MOREIRA NON BOCCIATO

    Tutto questo, in realtà, non è una bocciatura per Diego Moreira. Il calciatore nato a Liegi, costato ben 50 milioni al Milan in estate, non è stato brillante in Juve-Milan, ma una sua possibile esclusione dall’undici titolare a Roma non dovrebbe essere vista come definitiva per lui. Ma, come spiegato sopra, al momento Amorim vuole utilizzare gli uomini in maggiore condizione. 

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  • SaelemaekersGetty Images

    TANTI GIOCATORI INTERCAMBIABILI

    Del resto, in questo Milan sono molti i jolly, giocatori capaci di interpretare più ruoli dal centrocampo in sù. Chukwueze è uno di quelli, Saelemaekers un altro che può essere impiegato sia in fascia che in trequarti. Amorim studia, cercando la miglior versione possibile del suo Diavolo. 

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