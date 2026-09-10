Da esubero ad arma in più: Chukwueze si è preso il Milan, titolare con la Lazio

Samuel Chukwueze è tornato diverso dopo l’esperienza in Premier al Fulham. Andato in Inghilterra perchè esubero a Milanello, il rendimento da 3 goal e 4 assist in 23 presenze racconta di un giocatore che, comunque, si è ritrovato, recuperando ritmo e fiducia, avvicinandosi alla versione vista qualche anno fa con la maglia del Villarreal.
Il suo ritorno, in estate, al Milan è stato accolto in maniera tiepida, a tratti diffidente. Eppure il nigeriano sta riuscendo a convincere tutti, giocando sul binario di sinistra del centrocampo a 4 di Amorim.