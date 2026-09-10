Da esubero ad arma in più: Chukwueze si è preso il Milan, titolare con la Lazio

L’allenatore portoghese gli ha dato, sin da subito, grande fiducia e il classe 1999 sta rispondendo alla grande. Ha giocato le prime due da titolare in campionato: impatto devastante e assist a Torino, bene anche dalla panchina contro la Juve, col secondo assist messo a referto. “Chuku” sta trovando quello che gli era mancato nei primi due anni in rossonero: guizzi interessanti abbinati alla continuità, unita a un pizzico di sacrificio e umiltà che lo stanno contraddistinguendo.



