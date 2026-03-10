Da Estupinan a Da Cunha, da Yildiz a Scamacca: la Top 11 della 28ª giornata di Serie A

Il Milan ha riaperto il campionato: questa è la grande notizia dopo la ventottesima giornata di Serie A, il turno che ha visto i rossoneri avvicinarsi a -7 dall'Inter capolista dopo la vittoria nello scontro diretto.
Ma il turno appena andato in archivio con il posticipo finale tra Lazio e Sassuolo ha raccontato anche altro. Come la ripresa del Napoli, la marcia inarrestabile del Como, lo stop della Roma, il rientro poderoso della Juventus.
Chi sono stati dunque i migliori del turno? Ecco la Top 11 della giornata numero 28 di Serie A.