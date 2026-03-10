Goal.com
Top 11 28GOAL
Stefano Silvestri

Da Estupinan a Da Cunha, da Yildiz a Scamacca: la Top 11 della 28ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 28° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Il Milan ha riaperto il campionato: questa è la grande notizia dopo la ventottesima giornata di Serie A, il turno che ha visto i rossoneri avvicinarsi a -7 dall'Inter capolista dopo la vittoria nello scontro diretto.

Ma il turno appena andato in archivio con il posticipo finale tra Lazio e Sassuolo ha raccontato anche altro. Come la ripresa del Napoli, la marcia inarrestabile del Como, lo stop della Roma, il rientro poderoso della Juventus.

Chi sono stati dunque i migliori del turno? Ecco la Top 11 della giornata numero 28 di Serie A.

  • Falcone LecceGetty Images

    FALCONE (Lecce)

    La doppia parata nel finale su Payero e Bonazzoli potrebbe valere un pezzo di salvezza. Oltre a tanti altri interventi sfornati lungo il corso dello scontro diretto contro la Cremonese. Certezza assoluta di un Lecce che ora sogna davvero.

  • Marusic Lazio Sassuolo Serie AGetty Images

    MARUSIC (Lazio)

    Già importante nell'1-0 di Maldini, riesce proprio all'ultimo respiro a regalare alla Lazio tre punti tranquillizzanti in un momento sempre delicatissimo. Oltre a tenere a bada un avversario pericoloso come Laurienté.

  • Ostigard GenoaGetty Images

    OSTIGARD (Genoa)

    Regge contro Malen, l'attaccante più in forma della Serie A. E questa è già una nota di merito importantissima nel pomeriggio in cui il Genoa inizia a spiccare il volo verso la salvezza.

  • Ndicka RomaGetty Images

    NDICKA (Roma)

    Segna di nuovo: è la terza volta consecutiva dopo i graffi a Cremonese e Juventus. Entra nella nostra Top 11 nonostante la sconfitta della Roma. Purtroppo per lui e per Gasperini, sarà squalificato in vista dello scontro diretto di Como.

  • Estupinan MilanGetty Images

    ESTUPINAN (Milan)

    Prende il posto dell'acciaccato Bartesaghi, non fa rimpiangere il compagno giocando una gara "corretta" e ordinata e come se non bastasse firma pure il goal che trafigge l'Inter. Eroe a sorpresa del derby e uomo che riapre il discorso Scudetto.

  • Como Da CunhaGetty Images

    DA CUNHA (Como)

    Ormai non si può più parlare di sorpresa: è una certezza assoluta del nostro campionato. Lascia il segno in maniera pesantissima anche a Cagliari, propiziando il primo vantaggio di Baturina e decidendo la sfida con un portentoso sinistro da fuori.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PISAAFP

    THURAM (Juventus)

    Non segnava da metà settembre, dal 4-3 all'Inter, e finalmente ha ritrovato la via della rete. Anche lui ottimo protagonista del rotondo successo della Juventus sul Pisa fanalino di coda.

  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-TORINOAFP

    ELMAS (Napoli)

    "Sant'Elmas", lo ha definito Conte dopo la partita contro il Torino, aggiungendo che "gli andrebbe fatta una statua". Il macedone gioca di nuovo a due in mezzo, tira la carretta per il Napoli e lascia il segno da ex: splendida la girata che chiude l'anticipo contro i granata.

  • Boga YildizGetty Images

    YILDIZ (Juventus)

    Assist più goal: eccolo qui l'Yildiz che la Juventus aspettava da qualche tempo, non solo a livello di prestazioni ma anche di numeri. Il protagonista principale del 4-0 al Pisa, più sofferto di quanto suggerisca il risultato finale.

  • Kieran Bowie VeronaGetty Images

    BOWIE (Verona)

    Forma una buona coppia con Orban, tiene impegnata la difesa del Bologna specialmente nel secondo tempo. E alla fine è proprio lui a firmare la rete che consente imprevedibilmente al Verona di battere il Bologna e tornare a sognare il miracolo.

  • Scamacca AtalantaGetty Images

    SCAMACCA (Atalanta)

    Suona la carica all'Atalanta, rimontando l'Udinese praticamente da solo. E lancia l'ennesimo messaggio a Gattuso in vista degli spareggi per l'accesso ai Mondiali.

  • LA TOP 11 DEL 28° TURNO

    (4-3-1-2). Falcone; Marusic, Ostigard, Ndicka, Estupinan; Da Cunha, Thuram, Elmas; Yildiz; Bowie, Scamacca.

