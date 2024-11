Da difensore a centrocampista: l’intuizione di Palladino e la possibile seconda vita di Martinez Quarta

Palladino ci stava pensando già da tempo ed oggi Martinez Quarta può diventare un’importante risorsa in più per il centrocampista della Fiorentina.

La sensazione che qualcosa stesse bollendo in pentola la si è avuta già a fine ottobre in occasione di Fiorentina-Roma, ma la certezza la si è avuta concretamente un mese dopo durante la sfida di Conference League con il Paphos: Raffaele Palladino sta lavorando ad un qualcosa di totalmente nuovo per Lucas Martinez Quarta.

Una veste diversa per ‘El Chino’ che, in pochi mesi, è passato dall’essere uno dei punti di riferimento della difesa gigliata ad una possibile risorsa per la mediana.

Un raggio d’azione avanzato di diversi metri e soprattutto mansioni diverse: meno responsabilità nel dover difendere l’area di rigore e maggiore libertà di sfruttare il suo dinamismo e quel piede destro che effettivamente è sempre stato più da regista che da centrale.

Un esperimento riuscito con il Paphos, ma che ovviamente andrà riproposto contro avversari di maggior valore per un giudizio complessivo.