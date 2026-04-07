Da De Gea a Lautaro, da Solet a De Ketelaere: la Top 11 della 31ª giornata di Serie A

Ritorno col botto per la Serie A, a quasi una settimana dalla triste eliminazione dell'Italia che ha fallito ancora una volta l'accesso ai Mondiali.
L'Inter capolista è risorta la sera di Pasqua con un perentorio 5-2 sulla Roma, mentre a Pasquetta è toccato al Napoli avere la meglio sul Milan nello scontro diretto deciso da Politano al 'Maradona'.
Da De Gea a Lautaro, da Solet a De Ketelaere: ecco dunque chi sono stati i migliori giocatori del fine settimana, inseriti all'interno della Top 11 di GOAL per quanto riguarda il 31° turno di Serie A.