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Top 11 Serie A 31° turno GOALGOAL
Vittorio Rotondaro

Da De Gea a Lautaro, da Solet a De Ketelaere: la Top 11 della 31ª giornata di Serie A

Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 31° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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Ritorno col botto per la Serie A, a quasi una settimana dalla triste eliminazione dell'Italia che ha fallito ancora una volta l'accesso ai Mondiali.

L'Inter capolista è risorta la sera di Pasqua con un perentorio 5-2 sulla Roma, mentre a Pasquetta è toccato al Napoli avere la meglio sul Milan nello scontro diretto deciso da Politano al 'Maradona'.

Da De Gea a Lautaro, da Solet a De Ketelaere: ecco dunque chi sono stati i migliori giocatori del fine settimana, inseriti all'interno della Top 11 di GOAL per quanto riguarda il 31° turno di Serie A.

  • David De Gea FiorentinaGetty Images

    DE GEA (Fiorentina)

    Più che la rete decisiva di Fagioli, a trascinare la Fiorentina sul campo del Verona sono gli interventi di De Gea che tengono a galla i viola quando il risultato è ancora fermo sullo 0-0: senza di lui staremmo a parlare di una partita completamente diversa.

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  • Delprato ParmaGetty

    DELPRATO (Parma)

    L'assenza per squalifica contro la Cremonese si è sentita tutta per il Parma che, sul campo della Lazio, ha ritrovato in tutto e per tutto il suo capitano: classica prestazione solida condita dal goal che per un po' illude i ducali di uscire dall'Olimpico con una vittoria.

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  • Scalvini AtalantaGetty Images

    SCALVINI (Atalanta)

    Due dei tre goal in questo campionato sono arrivati contro il Lecce, punito anche al 'Via del Mare': il giallorosso gli porta bene, considerato che l'altra rete è stata realizzata nel fondamentale successo sulla Roma di inizio 2026.

  • Oumar Solet UdineseGetty Images

    SOLET (Udinese)

    Guida la difesa bianconera con estrema naturalezza al cospetto di un Como insolitamente 'bloccato': ennesima prestazione da incorniciare in attesa che i rumors di calciomercato tornino con insistenza a interessarlo.

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  • Joao Mario BolognaGetty Images

    JOAO MARIO (Bologna)

    Da oggetto misterioso alla Juventus a proprietario della fascia destra del Bologna: secondo sigillo personale in stagione per Joao Mario, a segno in quel di Cremona con un bel tiro al volo che ha indirizzato il match dello 'Zini'.

  • Barella Inter prima magliaGetty Images

    BARELLA (Inter)

    Nella serata da sogno dell'Inter c'è gloria anche per Barella: la quinta rete dei nerazzurri porta la sua firma, con annessa esultanza con tanto di abbraccio a Bastoni in panchina.

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  • Hakan Calhanoglu Inter RomaGetty Images

    CALHANOGLU (Inter)

    Il momento della svolta di Inter-Roma arriva al 47' del primo tempo, a pochi secondi dall'intervallo, quando Calhanoglu decide di far esplodere il 'Meazza' con un bolide partito da casa sua: una gemma che sgretola le residue certezze giallorosse.

  • Politano Napoli MilanGetty Images

    POLITANO (Napoli)

    Una delle poche opzioni di Conte dalla panchina: Politano entra al 74' e cinque minuti più tardi risolve Napoli-Milan, confermandosi la bestia nera della squadra meneghina a cui ha segnato sette reti in carriera.

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  • De Ketelare AtalantaGetty Images

    DE KETELAERE (Atalanta)

    Non segna ma fa segnare: suoi entrambi gli assist delle prime due reti dell'Atalanta a Lecce, firmate Scalvini e Krstovic. Meriterebbe la gioia personale, ma poco importa.

  • Lautaro Thuram InterGetty Images

    THURAM (Inter)

    Il rientro di Lautaro ha il merito di svegliare dal torpore il francese, a cui va il merito di entrare in tre dei cinque goal nerazzurri: due assist e sigillo personale, utile quest'ultimo per chiudere definitivamente i conti prima della 'manita' servita da Barella.

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  • Lautaro Martinez InterGetty Images

    LAUTARO (Inter)

    L'Inter riabbraccia il suo capitano che impiega poco più di 60 secondi per lasciare il segno: è la scossa che serve per partire col piede giusto, prima della doppietta a conclusione di un'azione che mette in evidenza tutti i limiti della difesa di Gasperini.

  • LA TOP 11 DELLA 31ª GIORNATA DI SERIE A

    (4-2-3-1): De Gea; Delprato, Scalvini, Solet, Joao Mario; Barella, Calhanoglu; Politano, De Ketelaere, Thuram; Lautaro.

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