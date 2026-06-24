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Matteo Occhiuto

Da Cambiaso a Dodò, passando per Kayode o Ndoye: chi prende l’Inter al posto di Palestra

Inter
Serie A
Calciomercato
A. Cambiaso
M. Kayode
Dodo
D. Ndoye

L’Inter a caccia di un esterno dopo il passaggio di Palestra al Chelsea: i principali nomi per i nerazzurri sono quattro.

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Marco Palestra e l’Inter sembravano vicinissimi. Giocatore da tempo sotto il mirino dei nerazzurri, diventato necessità dopo l’addio di Dumfries direzione Real Madrid. E, invece, il canterano dell’Atalanta è pronto a diventare un nuovo colpo del Chelsea, costringendo la società nerazzurra a cambiare velocemente obiettivo.

A Chivu serve velocemente un esterno, ruolo lasciato vacante dalla cessione dell’olandese e trovare un’alternativa è il primo diktat per Marotta e Ausilio.

Le opzioni, in realtà, non mancano: sia in Serie A che all’estero ci sono diversi profili già attenzionati dal club meneghino.

  • Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    ANDREA CAMBIASO E L’INTRECCIO CON LA JUVENTUS

    Fra i primi nomi in casa Inter c’è quello di Andrea Cambiaso. L’esterno della Juventus potrebbe cambiare aria in estate, principalmente per motivi di bilancio. La sua valutazione è di 40 milioni di euro, con il Chelsea, che poi ha preso Palestra, che però si era spinto fino a 30. Adesso Cambiaso potrebbe diventare un nome buono per l’Inter, che però deve guardarsi dalla concorrenza di altri top club europei. 

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  • Dodo FiorentinaGetty

    DODÒ NOME LOW COST

    Un giocatore che a Chivu piace è Dodò, terzino sinistro della Fiorentina. In realtà, quindi, un potenziale arrivo potrebbe essere un controsenso tattico, per due motivi: l’abitudine del brasiliano di giocare a quattro e la sua preferenza nel giocare sulla corsia mancina, dove in casa Inter c’è già Dimarco. La sua valutazione è di 20 milioni di euro, rappresenterebbe sicuramente un’alternativa low cost, anche in considerazione di un contratto in scadenza a giugno 2027.

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  • Dan Ndoye Nottingham Forest 2025-26Getty

    NDOYE TORNA DI MODA?

    A riempire l’elenco di nomi che interessano all’Inter c’è anche Dan Ndoye. Da tempo Marotta e Ausilio apprezzano il giocatore: l’anno scorso il Nottingham Forest bruciò la concorrenza nerazzurra con un’offerta da 40 milioni che convinse il Bologna. In Inghilterra, però, Ndoye non ha brillato e per questo il club campione d’Italia punta sulla voglia dello svizzero di rientrare in Serie A. 

  • Brentford v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    KAYODE PISTA “AZZURRA”

    Fra i profili valutati, infine, c’è anche Michael Kayode. Gli agenti dell’ex Fiorentina hanno già avuto dei contatti con l’Inter. Il ragazzo, in realtà, sta bene in Premier e costa 40 milioni di euro ma in compenso potrebbe avere una visibilità interessante, in ottica Nazionale, in caso di trasferimento all’Inter.  Quella che porta al giocatore classe 2004 è, probabilmente, una delle piste più difficili, ma senza dubbio da non scartare. 

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