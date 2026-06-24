Da Cambiaso a Dodò, passando per Kayode o Ndoye: chi prende l’Inter al posto di Palestra

Marco Palestra e l’Inter sembravano vicinissimi. Giocatore da tempo sotto il mirino dei nerazzurri, diventato necessità dopo l’addio di Dumfries direzione Real Madrid. E, invece, il canterano dell’Atalanta è pronto a diventare un nuovo colpo del Chelsea, costringendo la società nerazzurra a cambiare velocemente obiettivo.

A Chivu serve velocemente un esterno, ruolo lasciato vacante dalla cessione dell’olandese e trovare un’alternativa è il primo diktat per Marotta e Ausilio.

Le opzioni, in realtà, non mancano: sia in Serie A che all’estero ci sono diversi profili già attenzionati dal club meneghino.