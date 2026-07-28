Roberto Mancini non è ancora il commissario tecnico dell'Italia, ma tutti i segnali vanno in quella direzione. Non a caso spuntano già i nomi del suo staff: dovrebbero entrare nella squadra del ct campione d'Europa 2021 Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi e Leonardo Bonucci. L'allenatore dei portieri dovrebbe essere Marco Roccati, che Mancini ha avuto all'Al-Sadd.
Getty Images Sport
Da Bonucci a Maccarone: lo staff di Roberto Mancini in Nazionale
Pubblicità
MANCINI PUNTA POZZO
Mancini potrebbe diventare il commissario tecnico con più panchine nella storia della Nazionale: guida la classifica Vittorio Pozzo con 95, secondo posto per Enzo Bearzot 88, terzo posto occupato proprio da Mancini con 61.
Segui GOAL su Google
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.