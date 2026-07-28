Da Bonucci a Maccarone: lo staff di Roberto Mancini in Nazionale

Roberto Mancini non è ancora il commissario tecnico dell'Italia, ma tutti i segnali vanno in quella direzione. Non a caso spuntano già i nomi del suo staff: dovrebbero entrare nella squadra del ct campione d'Europa 2021 Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi e Leonardo Bonucci. L'allenatore dei portieri dovrebbe essere Marco Roccati, che Mancini ha avuto all'Al-Sadd.