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Da Bonucci a Maccarone: lo staff di Roberto Mancini in Nazionale

R. Mancini
Italia
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Roberto Mancini non è ancora il commissario tecnico dell'Italia, ma tutti i segnali vanno in quella direzione. Non a caso spuntano già i nomi del suo staff: dovrebbero entrare nella squadra del ct campione d'Europa 2021 Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi e Leonardo Bonucci. L'allenatore dei portieri dovrebbe essere Marco Roccati, che Mancini ha avuto all'Al-Sadd.

  • MANCINI PUNTA POZZO

    Mancini potrebbe diventare il commissario tecnico con più panchine nella storia della Nazionale: guida la classifica Vittorio Pozzo con 95, secondo posto per Enzo Bearzot 88, terzo posto occupato proprio da Mancini con 61.

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