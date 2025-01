Dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani, la Juventus ora spinge per regalare a Thiago Motta un difensore centrale: tutte le opzioni.

Ufficializzato ingaggio di Alberto Costa, in attesa di formalizzare anche l'arrivo in bianconero di Randal Kolo Muani, le operazioni di mercato in casa Juventus sono tutt'altro che terminate.

Sulla lista della spesa di Cristiano Giuntoli continua ad esserci la necessità di regalare a Thiago Motta un difensore centrale che possa puntellare un reparto falcidiato dai gravi infortuni occorso a Gleison Bremer e Juan Cabal, la cui stagione si è chiusa anzitempo.