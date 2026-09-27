Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Carlos Cuesta ParmaGetty Images
Lelio Donato

Cuesta non è più l'allenatore del Parma: arriva l'annuncio ufficiale, i motivi della risoluzione consensuale

Serie A
Parma Calcio 1913
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter

Annuncio ufficiale a sorpresa durante la sosta da parte del Parma che comunica la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Carlos Cuesta. Ma cosa ha portato all'improvviso divorzio?

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Il Parma cambia durante la sosta e annuncia la separazione con Carlos Cuesta, che non è dunque più l'allenatore dei ducali.

Nonostante la vittoria ottenuta nell'ultima giornata di campionato, le parti hanno deciso di interrompere il rapporto.

Una scelta maturata in seguito ai contrasti tra dirigenza e allenatore all'inizio di questa stagione e non direttamente legata ai risultati della squadra.

  • L'ANNUNCIO UFFICIALE DEL PARMA

    "Parma Calcio 1913 comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile" si legge nel comunicato pubblicato dal club domenica 27 settembre.

    • Pubblicità

  • I MOTIVI DELLA ROTTURA CON CUESTA

    A spiegare cosa ha portato alla separazione consensuale con Cuesta è lo stesso Parma nello stesso comunicato.

    "A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa" si legge.

    Durante i confronti citati dalla società sarebbero emerse visioni diverse sul progetto sportivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA LETTERA DI CUESTA

    Lo stesso Cuesta ha confermato i motivi della rottura in una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram:

    "Parma, grazie. È stato un anno e mezzo intenso dove ho dato tutto me stesso, fino all’ultimo giorno, per una squadra e per un club ai quali mi sono legato profondamente.

    Purtroppo non ci sono più le condizioni per proseguire questo percorso,ma questo non cambia il valore di un’esperienza ricchissima, che porterò sempre con me. Sarò sempre grato alle persone che mi hanno dato l’opportunità di rappresentare questo club per la fiducia che mi hanno dimostrato. È stata una responsabilità che ho cercato di onorare al meglio, ogni giorno.

    Un viaggio che mi ha permesso di conoscere persone di grande spessore, costruire rapporti che rimarranno per sempre e vivere la passione di una piazza storica con cui abbiamo condiviso tanti momenti, alcuni difficili ma tanti altri di grande bellezza.

    La linea guida è stata sempre e solo una: fare ciò che ritenevo giusto per raggiungere gli obiettivi del club. È stato stimolante raggiungerli, così come lo è stata la ricerca continua e convinta di una strada per migliorare ed evolversi insieme.

    Grazie alla società, ancora una volta, per tutto quello che abbiamo condiviso in questo percorso. Grazie al mio staff per la passione, la competenza e la collaborazione costante. Grazie a tutte le persone che lavorano per il club, per la loro professionalità e il loro affetto.

    Grazie infinite ai tifosi, per il sostegno e il calore che non ci avete fatto mai mancare. Abbiamo dato tutto per rendervi orgogliosi e per onorare la maglia che rappresentavamo. E un grazie speciale ai giocatori, per l’apertura e la dedizione che mi hanno sempre dimostrato. Siamo stati una famiglia unita che ha lottato fino all’ultimo minuto per ottenere quello che abbiamo sempre voluto: Vincere".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • UNA SALVEZZA TRANQUILLA E L'ULTIMA VITTORIA

    Cuesta, ex collaboratore di Arteta all'Arsenal, era stato una scommessa vinta da parte del Parma che gli aveva affidato la panchina nel giugno 2025.

    Nello scorso campionato l'allenatore spagnolo, il secondo più giovane di sempre in Serie A, aveva guidato la squadra ducale ad una salvezza tranquilla con quattro giornate d'anticipo E alla fine avrebbe chiuso dodicesimo.

    Quest'anno le cose non erano iniziate benissimo ma nell'ultimo turno prima della sosta il Parma aveva centrato un'importantissima vittoria per 2-1 contro il Genoa che sembrava aver allontanato le voci su un possibile addio di Cuesta.

    Il tecnico, peraltro, la scorsa estate aveva ricevuto diverse offerte dall'estero preferendo però continuare la sua esperienza al Parma.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI ARRIVA AL SUO POSTO: IL NUOVO ALLENATORE DEL PARMA

    Ma chi sarà il nuovo allenatore del Parma?

    Secondo quanto riporta 'Sky Sport' tra i candidati più forti ci sarebbe Alberto Gilardino, che nel club ducale è cresciuto come calciatore.

    Un altro ritorno sarebbe quello di Roberto D'Aversa che ha già allenato il Parma due volte, dal 2016 al 2020 e per altri sei mesi nel 2021.

    Al momento però non sono escluse neppure altre soluzioni a sorpresa per la sostituzione di Cuesta.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR