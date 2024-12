Crystal Palace travolto, l’Arsenal completa l’impresa: è la prima volta in 19 anni in Inghilterra

L’Arsenal è riuscito nell’impresa di chiudere l’anno solare senza sconfitte nei Derby di Londra: non accadeva dal Chelsea del 2005.

Doveva superare un ultimo ostacolo per completare un incredibile filotto e l’Arsenal quell’ostacolo non solo lo ha superato, ma lo ha fatto sfoderando una prestazione da incorniciare.

I Gunners annientano con un netto 1-5 il Crystal Palace nel diciassettesimo turno di Premier League e nel farlo ottengono tre punti che li portano a -3 dalla vetta (va però attesa la risposta del Liverpool che ha giocato due partite in meno, e riescono in un qualcosa che in Inghilterra non accadeva da qualcosa come 19 anni.

L’Arsenal chiude l’anno solare da imbattuto nei Derby di Londra e l’ultima squadra a riuscirci era stato il Chelsea nel 2005.