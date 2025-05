Crotone-Vicenza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo Scida l’incrocio più affascinante dei quarti di finale: il Crotone sfida il Vicenza in gara-1. Formazioni, canale tv e streaming.

Sarà super sfida nei quarti di finale dei playoff di Serie C NOW. Il sorteggio ha delineato la sfida fra Crotone e Vicenza, con l’Ezio Scida che sarà la cornice di gara 1.

Crotone che ha eliminato prima la Juve Next Gen e poi la Feralpisalò nei due turni in cui è sceso in campo. Di contro, invece, il Vicenza farà contro i calabresi il suo debutto in post-season, dopo aver chiuso al secondo posto il girone A dietro al Padova.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.