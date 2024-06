Croazia-Albania dove vederla: Sky, NOW, Rai, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Croazia ed Albania si sfidano nella fase a gironi di Euro 2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024 si apre ad Amburgo, dove la Croazia affronta l'Albania.

Entrambe le squadre hanno assolutamente bisogno di vincere per continuare il proprio cammino nella competizione e centrare gli ottavi.

La Croazia, infatti, è stata sconfitta con un secco 3-0 dalla Spagna al debutto mentre l'Albania ha perso 2-1 contro l'Italia.

In questa pagina tutte le informazioni su Croazia-Albania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.