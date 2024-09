Cristiano Ronaldo sta battendo record anche su Youtube, ora punta al primo posto: "Sì, voglio battere Mr Beast"

In pochi giorni Cristiano Ronaldo è entrato nella top 50 dei canali con più iscritti al mondo, superando i 56 milioni rapidamente.

Cristiano Ronaldo non è nato per superare record, ma nel corso della sua carriera ha deciso che sì, i record erano estremamente importanti. Parallelamente a numero di goal, trofei e raggiungimento di svariati obiettivi, il lusitano ha cercato di scavalcare in diversi ambiati i primatisti arrivati prima di lui. Non solo nel calcio.

Basti pensare al lancio del canale Youtube ufficiale di fine agosto 2024, ovvero UR Cristiano, che ha già spazzato via diversi record e punta ad essere quello con più iscritti in assoluto, e non solo nel lungo periodo. Del resto, dal lancio, @cristiano ha già messo insieme decine di milioni di fans.

Star social più importante del pianeta, basti pensare al trono di persona con più followers su Instagram, Cristiano Ronaldo in pochissimi giorni è entrato nella top 50 dei canali con più iscritti di sempre, spingendosi oltre i 50 milioni.