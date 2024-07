Cristiano Ronaldo parla dopo l'eliminazione del Portogallo a Euro 2024: il messaggio sui social

Il capitano dei lusitani ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram: "Sono sicuro che questa eredità verrà onorata".

Il giorno dopo la grande delusione, l'amarezza non è ancora stata smaltita. Ed è normale e giusto che sia così.

La lotteria dei calci di rigore ha premiato la Francia di Didier Deschamps, facendo invece calare il sipario sugli Europei del Portogallo.

Una notte amara per la nazionale lusitana. Una notte colma di rimpianti per Cristiano Ronaldo, probabilmente all'ultima occasione buona per rivincere con la maglia del suo Paese. Il portoghese, il giorno dopo l'eliminazione, ha affidato i propri pensieri ad un post apparso sul suo profilo Instagram.