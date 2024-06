Delusione Cristiano Ronaldo: nessun goal nella fase a gironi di Europei o Mondiali per la prima volta

Cristiano Ronaldo chiude la fase a gironi di Euro 2024 senza alcuna marcatura personale: una prima volta assoluta.

Serata storta per il Portogallo, imbottito di seconde linee che non sono riuscite ad arginare la fame e la tenacia della Georgia: storica vittoria per Kvaratskhelia e compagni, approdati agli ottavi di Euro 2024 (dove affronteranno la Spagna) come una delle migliori terze.

Il pass i lusitani lo avevano già staccato con una giornata d'anticipo, certi anche della prima posizione nel raggruppamento: è questo il contesto in cui si è ritrovato Cristiano Ronaldo, uno dei titolarissimi schierato comunque da Roberto Martinez in una partita che aveva pochissimo da chiedere.

L'asso portoghese non ha però potuto fare nulla per evitare la sconfitta, arrivata meritatamente per un Portogallo con la testa già rivolta agli ottavi e, nello specifico, alla sfida alla Slovenia.