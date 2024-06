Cristiano Ronaldo inconsolabile: in lacrime dopo il k.o. dell'Al-Nassr

Al-Nassr sconfitto ai rigori in finale di King's Cup dall'Al-Hilal: una delusione troppo grande per Cristiano Ronaldo, scoppiato in lacrime.

Altra delusione per l'Al-Nassr che, dopo aver assistito al trionfo dell'Al-Hilal nel massimo campionato saudita, si è nuovamente arreso all'ultimo atto della King's Cup. Sconfitta decisamente dolorosa per la squadra guidata da Luis Castro, battuta ai calci di rigore da Koulibaly e compagni dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Un epilogo beffardo che ha causato la reazione di Cristiano Ronaldo, inconsolabile al termine di un incontro che la sua squadra ha giocato in superiorità numerica durante gli extratime. L'articolo prosegue qui sotto