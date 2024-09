Al Shorta vs Al Nassr FC

Il campione portoghese deve restare a riposo e non partirà per l'Iraq con l'Al-Nassr a causa di un'infezione virale.

Improvviso stop per Cristiano Ronaldo, che solo qualche settimana fa ha raggiunto la storica cifra di 900 goal segnati in carriera.

Il campione portoghese non sarà a disposizione dell'Al-Nassr per il prossimo impegno della Champions League asiatica in Iraq.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club saudita, che ha anche reso noto il problema accusato da Ronaldo.