Cristiano Ronaldo è stato sospeso ufficialmente dal Portogallo: procedimento disciplinare per CR7, cosa può succedere

Di seguito, il comunicato apparso sul sito ufficiale della Federazione.
"Avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con delibera della Sezione Non Professionistica del 9 ottobre 2026, avente per oggetto l’accertamento dell’ eventuale rilevanza disciplinare dei fatti segnalati il 7 ottobre 2026.
Fatta salva la sospensione preventiva automatica a cui era stato sottoposto fino alla data di avvio del procedimento, è stata disposta la sospensione preventiva non automatica del calciatore ed è stata attribuita natura urgente al procedimento.
Il procedimento è stato trasmesso, in data 10 ottobre 2026, alla Commissione Istruttoria Disciplinare della FPF, con esclusione della pubblicità fino al termine dell’istruttoria.
Cidade do Futebol, 10 ottobre 2026,
La Sezione Non Professionistica del Consiglio Disciplinare della FPF".