Cristiano Ronaldo è stato sospeso ufficialmente dal Portogallo: procedimento disciplinare per CR7, cosa può succedere

Ricapitoliamo quanto accaduto sino a ora.

Alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca, Cristiano Ronaldo - dopo aver saltato la sessione di allenamento per il terzo giorno consecutivo - aveva abbandonato il Parden Stadion di Copenaghen su un van della nazionale mentre i compagni erano in campo, lasciando il ritiro del Portogallo.

Dietro questa scelta c'è la gestione da parte del CT Jorge Jesus che aveva deciso di far riscaldare l'asso lusitano, senza poi mandarlo in campo contro la Norvegia lasciandolo in panchina per tutti e 90 i minuti. Successivamente, CR7 aveva saltato gli allenamenti e il rapporto con il proprio commissario tecnico si era deteriorato, arrivando alla drastica scelta di abbandonare il ritiro.

In seguito, Ronaldo aveva affidato a un comunicato la sua verità (LEGGI QUI) e ora è arrivata la decisione della FPF in merito alla situazione.