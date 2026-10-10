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Redazione Goal

Cristiano Ronaldo è stato sospeso ufficialmente dal Portogallo: procedimento disciplinare per CR7, cosa può succedere

Portogallo
C. Ronaldo

Il fuoriclasse portoghese è stato sospeso preventivamente.

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Ora è davvero ufficiale.

Il Consiglio Disciplinare della Federazione Portoghese ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo: la notizia arriva dopo l'abbandono del ritiro del Portogallo, durante l'ultima sosta dedicata alla Nations League, da parte del fuoriclasse lusitano.

L'attaccante dell'Al-Nassr è quindi ora preventivamente sospeso in via ufficiale.

  • IL COMUNICATO

    Di seguito, il comunicato apparso sul sito ufficiale della Federazione.

    "Avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con delibera della Sezione Non Professionistica del 9 ottobre 2026, avente per oggetto l’accertamento dell’ eventuale rilevanza disciplinare dei fatti segnalati il 7 ottobre 2026.

    Fatta salva la sospensione preventiva automatica a cui era stato sottoposto fino alla data di avvio del procedimento, è stata disposta la sospensione preventiva non automatica del calciatore ed è stata attribuita natura urgente al procedimento.

    Il procedimento è stato trasmesso, in data 10 ottobre 2026, alla Commissione Istruttoria Disciplinare della FPF, con esclusione della pubblicità fino al termine dell’istruttoria.

    Cidade do Futebol, 10 ottobre 2026,

    La Sezione Non Professionistica del Consiglio Disciplinare della FPF".

  • COS'ERA SUCCESSO

    Ricapitoliamo quanto accaduto sino a ora.

    Alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca, Cristiano Ronaldo - dopo aver saltato la sessione di allenamento per il terzo giorno consecutivo - aveva abbandonato il Parden Stadion di Copenaghen su un van della nazionale mentre i compagni erano in campo, lasciando il ritiro del Portogallo.

    Dietro questa scelta c'è la gestione da parte del CT Jorge Jesus che aveva deciso di far riscaldare l'asso lusitano, senza poi mandarlo in campo contro la Norvegia lasciandolo in panchina per tutti e 90 i minuti. Successivamente, CR7 aveva saltato gli allenamenti e il rapporto con il proprio commissario tecnico si era deteriorato, arrivando alla drastica scelta di abbandonare il ritiro.

    In seguito, Ronaldo aveva affidato a un comunicato la sua verità (LEGGI QUI) e ora è arrivata la decisione della FPF in merito alla situazione.

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