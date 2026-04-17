Il Coventry City torna in Premier League 25 anni dopo: il sogno di Lampard diventa realtà

Per il Coventry City è una giornata storica.
Grazie al pareggio per 1-1 sul campo del Blackburn Rovers, la squadra di Frank Lampard conquista matematicamente la promozione in Premier League con tre partite d’anticipo, chiudendo un’attesa lunga 25 anni.
Decisivo il goal del pari di Bobby Thomas nel finale, che ha fatto esplodere la gioia degli oltre 7.000 tifosi arrivati a Ewood Park.
Un risultato che segna la fine di un lungo percorso di rinascita per un club passato anche attraverso la quarta serie inglese.