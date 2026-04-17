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Coventry CityGetty Images
Redazione Goal

Il Coventry City torna in Premier League 25 anni dopo: il sogno di Lampard diventa realtà

Championship
Coventry City
Blackburn Rovers vs Coventry City
Blackburn Rovers

Dopo 25 anni lontani dalla massima serie e una lunga risalita dalla quarta divisione, i Sky Blues conquistano la promozione con Lampard in panchina. Ed ora non vogliono fermarsi: l'obiettivo è vincere la Championship.

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Per il Coventry City è una giornata storica.

Grazie al pareggio per 1-1 sul campo del Blackburn Rovers, la squadra di Frank Lampard conquista matematicamente la promozione in Premier League con tre partite d’anticipo, chiudendo un’attesa lunga 25 anni.

Decisivo il goal del pari di Bobby Thomas nel finale, che ha fatto esplodere la gioia degli oltre 7.000 tifosi arrivati a Ewood Park.

Un risultato che segna la fine di un lungo percorso di rinascita per un club passato anche attraverso la quarta serie inglese.

  • IL COVENTRY CITY È PROMOSSO IN PREMIER LEAGUE



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  • IL RITORNO NELLA MASSIMA SERIE 25 ANNI DOPO

    Il pareggio contro il Blackburn vale molto più di un punto: è la certezza del ritorno in Premier League dopo un quarto di secolo.

    Un +13 sul Millwall, posizionato al terzo posto seppur con una partita in meno, che non potrà essere più rimontato.

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  • DALLA QUARTA SERIE ALLA PREMIER LEAGUE: LAMPARD ARTEFICE DI QUESTA IMPRESA

    Il percorso non è stato semplice. Nel 2017 il Coventry era addirittura finito in quarta divisione, uno dei momenti più difficili della sua storia recente.

    Da lì è iniziata una lenta ma costante risalita, costruita passo dopo passo, fino all’arrivo di Frank Lampard in panchina nel novembre 2024, dopo le esperienze complicate con Chelsea ed Everton.

    Già nella passata stagione era arrivato un quinto posto incoraggiante, alle spalle di squadre come Leeds, Burnley, Sheffield United e Sunderland, tutte con grande tradizione nel calcio inglese.

    Ma quest’anno non c’è stata praticamente storia: con 86 punti in 43 partite, il club del West Midlands ha dominato la Championship, conquistando con pieno merito un posto tra le grandi del calcio inglese.

  • ORA TESTA AL TITOLO

    Con la promozione già in tasca, il Coventry non ha intenzione di fermarsi qui.

    La squadra ha ancora la possibilità di vincere il campionato, forte del vantaggio in classifica sull’Ipswich, oggi pari a +11 ma con due partite in più.

    L’obiettivo ora è completare l’opera conquistando il titolo di Championship, per presentarsi in Premier League non solo da neopromossa, ma da campione in carica.

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