Cosa succede con Rabiot: perché continua a rifiutare tutte le offerte e una "situazione imbarazzante"

Il centrocampista francese, svincolato e corteggiato da diversi club, rifiuta tutte le offerte in attesa di un’importante chiamata dall’Europa.

La situazione di Adrien Rabiot sta diventando sempre più complessa e intrigante: dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero, il centrocampista francese non ha ancora trovato una nuova squadra.

Diverse offerte sono arrivate, sia dalla Turchia che dall’Arabia Saudita, ma Rabiot continua a rifiutarle, in attesa di un’offerta che soddisfi le sue ambizioni.

Tuttavia, la mancanza di una scelta concreta sta creando imbarazzo, tanto che persino il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha espresso preoccupazione.

Da un lato, il Milan ha mostrato interesse senza riuscire a concretizzare, mentre dall’altro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo è pronto a fare follie per lui. Nonostante ciò, Rabiot continua a temporeggiare, sperando in una chiamata da una big europea che ancora non si è vista.