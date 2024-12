Cosa succede al Napoli con il rientro di Kvaratskhelia: tra un Neres super e il messaggio di Conte dopo Udine

Il brasiliano non ha fatto rimpiangere il compagno, strappando gli applausi di Conte: "Un monito per tutti". E un dolce dilemma da affrontare.

La prova del nove è stata superata. Il Napoli ha vinto, si è lasciato alle spalle le scosse provocate dalla doppia sconfitta contro la Lazio ed è tornato ad affacciarsi ai piani altissimi della classifica. Senza Khvicha Kvaratskhelia.

Infortunato, il georgiano non ha preso parte alla gara di sabato in casa dell'Udinese. "Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale": questa, come spiegato dal Napoli qualche giorno prima, è l'entità dell'infortunio rimediato la domenica precedente contro la Lazio.

Un bel guaio. O forse no. Perché il Napoli ha dimostrato che ci può essere vita anche senza Kvara. E del resto David Neres, in estate, lo ha preso anche per questo motivo: per farsi trovare pronto a di fronte a un'eventualità simile.