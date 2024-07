I francesi questa volta non evitano il Championnat National: "Accettiamo la sanzione della retrocessione amministrativa".

Non sembra avere fine l'incubo del Bordeaux, finito in una spirale tremenda che potrebbe farlo piombare nelle più basse categorie calcistiche in Francia.

Perché da oggi, in via del tutto ufficiale, il club francese è stato retrocesso d'ufficio in Championnat National, la terza serie.

Ma potrebbe non essere finita qui: perché il Bordeaux potrebbe crollare in una crisi senza precedenti, ripartendo da categorie ancora inferiori.