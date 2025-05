Cosa serve alla Juventus per andare matematicamente in Champions League: quali risultati devono fare Lazio, Roma e Bologna

La Juventus potrebbe qualificarsi in Champions con una giornata d'anticipo: dipende da Inter-Lazio, Roma-Milan e Fiorentina-Bologna.

Dopo l'ultima giornata di campionato la Juventus ha di nuovo il destino nelle proprie mani grazie alla sconfitta della Roma contro l'Atalanta che ha permesso ai bianconeri di rimanere al quarto posto a pari punti della Lazio.

La squadra di Igor Tudor affronterà all'Allianz Stadium l'Udinese e poi nell'ultima di campionato andrà in trasferta contro il Venezia, che potrebbe giocarsi la salvezza.

Ecco perché la Juventus spera già di poter chiudere il discorso qualificazione questa sera, con una giornata d'anticipo. Non è uno scenario facile ma comunque possibile. Non dipenderà solo dai bianconeri; ecco quali risultati devono fare Lazio, Roma e Bologna per permettere alla Juve di essere matematicamente in Champions dopo le partite odierne.