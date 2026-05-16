Cosa serve al Monza e alla Juve Stabia per andare in finale playoff e cosa succede con lo 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3

Il Monza può permettersi non solo di vincere la partita di ritorno, ma anche di pareggiarla con qualsiasi risultato per eliminare la Juve Stabia e approdare alla finale dei playoff di Serie B. In caso di 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 eccetera, dunque, saranno i brianzoli di Paolo Bianco a giocarsi la A contro una tra Catanzaro e Palermo.