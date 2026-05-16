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Monza fans Juve Stabia fansGetty Images
Stefano Silvestri

Cosa serve al Monza e alla Juve Stabia per andare in finale playoff e cosa succede con lo 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3

Serie B
Monza vs Juve Stabia
Juve Stabia vs Monza
Juve Stabia
Monza

La gara d'andata giocata a Castellammare ha visto Juve Stabia e Monza pareggiare 2-2: cosa serve alle due squadre nel ritorno di martedì, gara decisiva per l'approdo in finale.

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La gara d'andata della prima semifinale dei playoff di Serie B, giocata a Castellammare di Stabia, ha visto la Juve Stabia e il Monza pareggiare 2-2 con tanto di doppia rimonta brianzola dallo 0-2.

Tutto aperto dunque per il match di ritorno, quello che decreterà una delle due finaliste dei playoff. Gara che si giocherà martedì 19 maggio ma a campi invertiti, allo U-Power Stadium di Monza: una delle due approderà all'ultimo atto, l'altra verrà eliminata.

Ma cosa serve ora al Monza e alla Juve Stabia per andare in finale? Il regolamento dei playoff di Serie B.

  • COSA SERVE AL MONZA PER ANDARE IN FINALE

    Il Monza può permettersi non solo di vincere la partita di ritorno, ma anche di pareggiarla con qualsiasi risultato per eliminare la Juve Stabia e approdare alla finale dei playoff di Serie B. In caso di 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 eccetera, dunque, saranno i brianzoli di Paolo Bianco a giocarsi la A contro una tra Catanzaro e Palermo.

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  • COSA SERVE ALLA JUVE STABIA PER ANDARE IN FINALE

    Alla Juve Stabia, al contrario, servirà solo e soltanto una vittoria per andare in finale. Con un successo da parte del Monza o un altro pareggio, come detto, sarebbero invece i lombardi ad andare in finale.

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  • CI SONO I SUPPLEMENTARI E I RIGORI?

    Il regolamento dei playoff di Serie B dice infatti che, in caso di parità complessiva di punteggio tra la gara di andata e quella di ritorno, ad andare in finale sia la formazione meglio piazzata nella classifica della stagione regolare: dunque, in questo caso, il Monza.

    Ciò significa che, tra pochi giorni in Brianza, in caso di nuovo pareggio non si disputeranno certamente né i tempi supplementari né tantomeno i calci di rigore, ma a passare saranno come detto i brianzoli.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Allo stesso modo, i goal in trasferta non valgono doppio nei playoff di Serie B. Ecco perché, ad esempio, nel caso Monza-Juve Stabia finisse 3-3 ad andare in finale sarebbero i brianzoli nonostante i campani abbiano segnato più reti degli avversari fuori casa.

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