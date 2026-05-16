Cosa serve al Monza e alla Juve Stabia per andare in finale playoff e cosa succede con lo 0-0, 1-1, 2-2 o 3-3

La gara d'andata della prima semifinale dei playoff di Serie B, giocata a Castellammare di Stabia, ha visto la Juve Stabia e il Monza pareggiare 2-2 con tanto di doppia rimonta brianzola dallo 0-2.
Tutto aperto dunque per il match di ritorno, quello che decreterà una delle due finaliste dei playoff. Gara che si giocherà martedì 19 maggio ma a campi invertiti, allo U-Power Stadium di Monza: una delle due approderà all'ultimo atto, l'altra verrà eliminata.
Ma cosa serve ora al Monza e alla Juve Stabia per andare in finale? Il regolamento dei playoff di Serie B.