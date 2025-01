Cosa salta chi viene espulso in semifinale di Supercoppa Italiana: la finale o la prossima partita di Serie A?

Il regolamento della Supercoppa in caso di espulsione in semifinale: vediamo quali partite saltano i giocatori in caso di cartellino rosso.

La Supercoppa italiana, per il secondo anno di fila, verrà disputata in più partite: il nuovo format, infatti, prevede due semifinali e una finale tra le vincenti delle prime due gare. Le quattro formazioni impegnate nel torneo di Riyad salteranno la 19esima giornata di Serie A e recupereranno le rispettive partite a metà gennaio. Cosa succede in caso di espulsione in semifinale? Che partita saltano i giocatori di Atalanta, Inter, Juventus e Milan in caso di cartellino rosso? Finale di Supercoppa o Serie A? L'articolo prosegue qui sotto